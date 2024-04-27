Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams

М1150 — бронированная машиной разминирования, предназначена для создания проходов в минных полях и минных заграждениях, в том числе под огнем противника. Данная машина сделана на базе М1 Abrams. Это относительно новая инженерная машина по меркам возраста военной техники. Ее разработка началась в начале 2000-х, а на вооружение армии США ее приняли в 2008-м. Считается, что эффективность этих машин решено было проверить на Украине, однако они не показали себя должным образом.