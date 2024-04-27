Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams

В конце февраля обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на видео, распространившееся в сети, написал, что российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams, «тайно» переданную США Киеву в количестве нескольких единиц.
«Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения. Попала она к нам после повреждения. Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью “ослепили”. После “ослепления” машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части», — рассказал РИА Новости заместитель командира полка с позывным «Вольск».
По словам военнослужащего, данная машина создана на базе американского танка Abrams. Сейчас специалисты ремонтного подразделения изучают и восстанавливают ее. Чтобы эвакуировать машину, находившуюся на передовой на авдеевском участке фронта, специалистам пришлось подорвать гусеницы. Вывозили M1150 двумя тягачами.
«Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она не применима», — отметил военнослужащий, комментируя качества М1150 Shredder.
М1150 — бронированная машиной разминирования, предназначена для создания проходов в минных полях и минных заграждениях, в том числе под огнем противника. Данная машина сделана на базе М1 Abrams. Это относительно новая инженерная машина по меркам возраста военной техники. Ее разработка началась в начале 2000-х, а на вооружение армии США ее приняли в 2008-м. Считается, что эффективность этих машин решено было проверить на Украине, однако они не показали себя должным образом.
Кроме того, бойцы ЦВО подбили и вывезли с авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules. Данные бронемашины американская армия использует с 1959 года. Техника предназначена для эвакуации танков, в том числе американских Abrams.
«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А. Данная машина была создана на базе танка М48, производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск “Центр”, — рассказал РИА Новости заместитель командира полка по вооружению с позывным “Казань”.
По его словам, украинские военнослужащие бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее, в свою очередь, забрали штурмовики группировки «Центр».
«Судя по повреждениям, я думаю, ее остановили при помощи ударов FРV-дрона, произошло возгорание моторно-трансмиссионного отделения», — пояснил военнослужащий.
Он уточнил, что данная модель по ряду показателей проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие несколько дней машину удастся восстановить.