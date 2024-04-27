Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка

«Сопротивление Николаева сообщает о прилете в 22.50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка. Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК», — сказал собеседник агентства.