Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка

«Сопротивление Николаева сообщает о прилете в 22.50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка. Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК», — сказал собеседник агентства.
Подпольщик не исключил, что Мартыновский аэродром подготовили как аэродром «подскока» для ударов по новым российским регионам и Крыму. Несколько недель назад там и возле военной части на Бугских хуторах начали выставлять ложные цели.
Ранее Лебедев сообщил о сильной детонации после удара по Кривому Рогу. Кроме того, по словам Лебедева, атаке подвергся город Стрый во Львовской области. Также зафиксированы взрывы в Житомирской и Тернопольской областях.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Днепропетровске. В начале ночи сообщалось о взрывах в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.