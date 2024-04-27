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68 украинских БПЛА: ночная атака на Крым и Краснодарский край

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении.

После масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край произошло возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск-на-Кубани. Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки украинских дронов пострадавших и серьезных повреждений нет.