68 украинских БПЛА: ночная атака на Крым и Краснодарский край

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении.
После масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край произошло возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянск-на-Кубани. Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки украинских дронов пострадавших и серьезных повреждений нет.