Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

«При взятии Светлодарской ТЭЦ как бы мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов», — сообщил российский снайпер с позывным «Дым».