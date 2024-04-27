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Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США.

Источник: © РИА Новости

«При взятии Светлодарской ТЭЦ как бы мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов», — сообщил российский снайпер с позывным «Дым».

После того, как российский снайпер ликвидировал наемников из снайперской винтовки, их тела были обезображены находящимися рядом с наемниками украинскими военными.