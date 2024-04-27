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Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за сбоя в работе GPS

Самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию. Об этом 27 апреля сообщил портал ERR.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Finnair уточнил, что рейс AY1045 из Хельсинки должен был приземлиться в ночь на пятницу, 26 апреля, в 00:40 мск.

«В большинстве аэропортов применяется стандартное оборудование, позволяющее приземляться без GPS, но Тарту — один из немногих, где для захода на посадку [обязательно] требуется GPS-сигнал, поэтому посадка не удалась», — объяснил он.

По информации компании, остальные рейсы в пятницу из Финляндии в Тарту прошли штатно.

Ранее, 14 марта, газета The Times сообщила, что самолет министра обороны Великобритании Гранта Шэппса на полчаса остался без связи и GPS-навигации в небе над Калининградской областью. Причиной инцидента журналисты назвали работу российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечалось, что угрозы безопасности самолета не было.