Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за сбоя в работе GPS

Ранее, 14 марта, газета The Times сообщила, что самолет министра обороны Великобритании Гранта Шэппса на полчаса остался без связи и GPS-навигации в небе над Калининградской областью. Причиной инцидента журналисты назвали работу российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечалось, что угрозы безопасности самолета не было.