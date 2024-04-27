Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани

В результате атаки БПЛА пострадала ректификационная колонна (применяется для разделения нефти или ее продуктов на фракции в зависимости от их температур кипения), отметил глава Славянского района Роман Синяговский. По его словам, резервуарный парк не был поврежден благодаря выстроенной системе защиты. Он подчеркнул, что возгорание ликвидировано.