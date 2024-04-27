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ВС России с 20 апреля нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим и промышленным объектам нанесли 35 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — говорится в публикации.

Армия в том числе применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

ВС России удалось поразить объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и дронов.

Кроме того, под огнем оказались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

За неделю войска уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.