ВС России с 20 апреля нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

За неделю войска уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.