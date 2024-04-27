Фигурант дела замминистра обороны Иванова обжаловал свой арест

Фомин проходит по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса), оно связано с производством в отношении Иванова. Замминистра, в свою очередь, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса). Также по делу проходит еще один фигурант — Сергей Бородин, ему вменяют ту же статью, что и Иванову. Защита замглавы оборонного ведомства также обжаловала арест, апелляцию рассмотрят 8 мая.