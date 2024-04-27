По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного

Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.