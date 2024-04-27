По делу замминистра обороны Иванова арестовали его бывшего подчиненного

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено», — сказано в карточке дела.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»).
По данным газеты «Коммерсант», Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Издание указало, что одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Громкий арест
Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.
Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.
У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.
Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова «уже бывшим заместителем министра обороны».