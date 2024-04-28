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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание «Зеркало недели».

Источник: © РИА Новости

«Днепр (украинское название областного центра Днепропетровской области — ред.), корреспонденты “Зеркала недели” сообщают о взрыве в пригороде», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

В 23.46 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.