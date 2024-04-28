Экипажи БМП-3 уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ в зоне СВО

Отмечается, что расчет пулеметчиков и расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) украинских боевиков находились в лесополосе. При их обнаружении координаты были переданы на пункт управления, затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут российские бойцы заняли огневую позицию и нанесли поражение противнику.
Контроль уничтожения целей проводился расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), они в режиме реального времени передавали результаты на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипаж покинул огневую позицию и вернулся в безопасный район, указали в военном ведомстве.
Бронегруппы БМП-3 выдвигаются для стрельбы прямой наводкой, сопровождают движение передовых отрядов для нанесения контрударов по противнику. Калибр и виды оружия варьируются: 100-мм является основным, 30-мм автоматическая пушка и пулемет также используются против техники, укреплений и живой силы противника.
Командир бронегруппы с позывным Кикс рассказал о процессе работы и выполнения задач военнослужащими.
«Поражаем цели по необходимости поступления задач. Если кого обнаружим, то туда отрабатывает 100-миллиметровое орудие наше. Корректирует нас коптер, стреляем частенько по блиндажам, траншеям. Бывает, что необходимо поразить огневые точки», — сказал он.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, совместно с передовым отрядами работает воздушная разведка. Они выявляют направление движения основных сил противника, огневые точки и укрепления. Затем начинают выполнение задач орудия боевых машин пехоты. Корректировка делает возможным совершение точных ударов в несколько километров из закрытых позиций, оставаясь незамеченными для противника.
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск поражают каждую цель, несмотря на волнение. Каждый боец понимает важность выполнения боевых задач и груз ответственности, который лежит на их плечах, добавили в военном ведомстве.
Ранее, 26 апреля, Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили личный состав и технику ВСУ на ж/д станции в Харьковской области. Также поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе поселка Удачное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным военного ведомства, уничтожена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.
В тот же день Вооруженные силы РФ уничтожили артиллерией живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе. Были атакованы взводные опорные пункты украинских боевиков в районе границы, данные объективного контроля с разведывательного беспилотника подтвердили уничтожение целей.
23 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что российская армия владеет инициативой по всей линии фронта. По его словам, с начала специальной военной операции по текущий момент потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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