Экипажи БМП-3 уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ в зоне СВО

«Поражаем цели по необходимости поступления задач. Если кого обнаружим, то туда отрабатывает 100-миллиметровое орудие наше. Корректирует нас коптер, стреляем частенько по блиндажам, траншеям. Бывает, что необходимо поразить огневые точки», — сказал он.