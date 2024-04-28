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В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 ВКС России в зоне спецоперации.

Источник: © РИА Новости

«Получили задачу на поисково-спасательное обеспечение ударной группы в ночное время. Вылетели, взяли с собой тепловизоры, приборы ночного видения, всегда держали на виду ударную группу, при резких маневрах подсказывали командиру экипажа с какой стороны она находится. Работу ударной группы так же наблюдали, после выполнения задачи успешно вернулись на аэродром вылета», — рассказал старший инструктор-спасатель Роман.

Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.