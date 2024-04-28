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Подполье: ВС России нанесли удары по отелю с наемниками и заводу в Николаеве

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, удары наносились в 4.30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.

По данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава примерно по 20 цистерн в каждом с горюче-смазочными материалами.

«Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников», — добавил Лебедев.

Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.