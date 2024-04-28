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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Источник: © РИА Новости

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.

«В Запорожье слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в сообщении «Общественного».

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.