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Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.