Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг»

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.