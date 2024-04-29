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В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области и заняли более выгодные позиции, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Благодаря умелой работе оператора разведывательного дрона гвардейцам удалось вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу. Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около десяти националистов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что российские бойцы заняли более выгодные позиции.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» за сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области.

Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и «Гвоздика». Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.