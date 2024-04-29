В районе Вербового в Запорожской области уничтожили группу боевиков ВСУ

Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки PzH-2000 производства ФРГ и «Гвоздика». Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.