США сообщили об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем

«Было установлено, что эти БПЛА представляют непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе. Были предприняты действия для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод», — говорится в тексте сообщения.
По информации военных, беспилотники удалось уничтожить ночью 28 апреля между 1:48 и 2:27 мск.
Ранее, 27 апреля, хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9. В свою очередь, CENTCOM заявило, что движение «Ансар Алла» (хуситы) совершило очередную атаку на торговые суда в Красном море, в результате чего одно из них получило повреждения, но смогло продолжить движение.
10 апреля телеканал Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы нанесли удар по израильским и американским судам в Аденском заливе. Были атакованы два коммерческих израильских судна MSC Darwin и MSC Gina, а также американское судно Maersk Yorktown.
До этого, 23 марта, в CENTCOM сообщили об уничтожении шести БПЛА хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Также сообщается, что 23 марта хуситы ударили баллистической ракетой по китайскому судну Huang Pu. Сухогруз получил минимальные повреждения, возгорание на борту ликвидировали в течение получаса.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.