Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. В минувшую пятницу Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США Abrams из-за активности российских беспилотников. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. Всего Штаты передали ВСУ 31 машину этого типа.