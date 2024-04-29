Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

«Сейчас бойцы группировки “Центр” успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — сообщил Савчук.
Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. В минувшую пятницу Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США Abrams из-за активности российских беспилотников. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский. Всего Штаты передали ВСУ 31 машину этого типа.
В середине апреля с Авдеевского направления был эвакуирован немецкий танк Leopard 2. Кроме того, на этой неделе бойцы Центрального военного округа эвакуировали с линии фронта под Авдеевкой подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, созданную на базе Abrams.
Первого мая на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными во время спецоперации. В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутого Leopard, гости смогут ознакомиться с немецкой БМП Marder, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.