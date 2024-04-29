Российские танкисты срывают попытки ВСУ закрепиться под Харьковом

«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», — сказал командир.
По его словам, танкисты попали по опорному пункту ВСУ под Харьковом, на котором производились инженерные работы. После первого пристрелочного выстрела операторы БПЛА передали поправку координат, и тремя последующими выстрелами цель была уничтожена.
Управлением боевой работой командир батальона ведет непосредственно вблизи огневых позиций, в случае необходимости эвакуации или поломки связи выдвигается к экипажу.
«Он переживает за нас очень сильно. Мы его за глаза так “папкой” называем, переживает за нас. Есть такое!» — рассказал танкист с позывным «Слепой».
Он подчеркнул, что воюет за свою землю.
«Воюем за нашу землю, за наши города… Очень обидно, что стреляют по городам, по Белгороду особенно достается. Детей жалко, которые попадают под эти удары… Вот, за это за все! За нами Белгород, мы не уступим», — заверил танкист.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.