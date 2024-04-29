Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

Отель, который потребовал у туриста доплату из-за «разницы в национальности», проверит министерство культуры и туризма Турции. Об инциденте 28 апреля сообщил телеканал TRT Haber. Отмечается, что в Анталье один из отелей взял «плату за разницу в национальности» в размере €120 с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте.