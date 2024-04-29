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Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

Отель, который потребовал у туриста доплату из-за «разницы в национальности», проверит министерство культуры и туризма Турции. Об инциденте 28 апреля сообщил телеканал TRT Haber. Отмечается, что в Анталье один из отелей взял «плату за разницу в национальности» в размере €120 с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте.

Источник: AP 2023

В свою очередь, министерство культуры и туризма Турции на странице в соцсети Х (бывш. Twitter) указало, что ждет от отеля письменное объяснение.

«Министерство попросило отель предоставить официальное объяснение, затем инспектор проведет проверку», — говорится в сообщении министерства.

Там также уточнили, что по результатам проверки будут применены соответствующие меры.

Ранее, 26 апреля, в отеле Турции нашли мертвым российского туриста в Аланье. Его тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи.

туризм и отдых
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