Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»

В свою очередь, министерство культуры и туризма Турции на странице в соцсети Х (бывш. Twitter) указало, что ждет от отеля письменное объяснение.
«Министерство попросило отель предоставить официальное объяснение, затем инспектор проведет проверку», — говорится в сообщении министерства.
Там также уточнили, что по результатам проверки будут применены соответствующие меры.
Ранее, 26 апреля, в отеле Турции нашли мертвым российского туриста в Аланье. Его тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи.