В «Ахмате» рассказали об «оригинальных» призывах ВСУ сдаться

«Они (украинские войска — ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: “Москаль, сдавайся!”, а также номера телефонов, мессенджеров из интернета… Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало», — рассказал собеседник агентства.