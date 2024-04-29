«Они (украинские войска — ред.) скидывали с беспилотника бумажки в виде пятитысячных купюр. На них было написано: “Москаль, сдавайся!”, а также номера телефонов, мессенджеров из интернета… Но мы на это всё смотрели со смехом, не реагировали. Моральный дух нам это не подрывало», — рассказал собеседник агентства.
В «Ахмате» рассказали об «оригинальных» призывах ВСУ сдаться
ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ неоднократно призывали сдаться бойцов спецназа «Ахмат», державших четыре месяца оборону одного из населенных пунктов в Донбассе, — противник использовал в том числе агитационные листовки, напоминающие купюры номиналом 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным «Щербак».