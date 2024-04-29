Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

По итогам допроса он может быть взят под арест.
Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Жерар Депардье отвергает обвинения.
Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Актера заставили извиниться, но несмотря на это, на протяжении всего последующего процесса съемок он оскорблял пострадавшую и называл ее «шлюхой».