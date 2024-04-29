ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР

Кроме того, добавили в министерстве, что за сутки российской армией было отражено 10 контратак украинской армии в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи в ДНР. Формирования ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, а также два бронетранспортера и четыре гаубицы.