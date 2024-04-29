ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям механизированных бригад ВСУ (Вооруженный сил Украины. — Ред.), 109-й бригады теробороны и наемников “Иностранного легиона” в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, добавили в министерстве, что за сутки российской армией было отражено 10 контратак украинской армии в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи в ДНР. Формирования ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, а также два бронетранспортера и четыре гаубицы.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица “МСТА-Б”, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100 мм противотанковое орудие МТ-12 “Рапира”, — подчеркнули в Минобороны.
Ранее, 28 апреля, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой в ДНР. Он подчеркнул, что на данных направлениях российская армия имеет тактический успех. По словам Сырского, ВС РФ сосредоточили усилия сразу на нескольких направлениях, «создав значительное преимущество в силах и средствах».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.