Российская ПВО сбила 22 украинских беспилотника за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21387 единиц специальной военной автомобильной техники.