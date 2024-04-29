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Российская ПВО сбила 22 украинских беспилотника за сутки

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, снаряд РСЗО «Ураган» и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган” и управляемая авиационная бомба JDAM производства США», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21387 единиц специальной военной автомобильной техники.