В Харькове прозвучали взрывы

На фоне регулярных атак Терехов сообщил о «масштабных разрушениях» городской энергосистемы. В частности, 24 апреля он заявил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за разрушения всех трансформаторных подстанций и ТЭЦ.