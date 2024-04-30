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Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был ранен дроном-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 30 апреля, рассказала «Известиям» его супруга Алена.

Источник: РИА "Новости"

«Он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, жизни ничего не угрожает. У него и контузия», — сказала она.

Женщина отметила, что жизненно важные органы не были задеты в ходе ранения.

Ранее, 16 апреля, Пашаев в беседе с «Известиями» подтвердил, что несет службу на СВО с Алексеем Блиновским. Тогда отмечалось, что в зоне спецоперации он почти два года, служит в 95-м стрелковом полку.

В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы Ефремова, виновного в ДТП на Смоленской площади в Москве, в котором погиб человек.

В сентябре 2020 года Пашаева лишили статуса адвоката. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания тогда признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. В сентябре 2022 года его лишили статуса адвоката повторно.