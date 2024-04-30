Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО

«Он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, жизни ничего не угрожает. У него и контузия», — сказала она.
Женщина отметила, что жизненно важные органы не были задеты в ходе ранения.
Ранее, 16 апреля, Пашаев в беседе с «Известиями» подтвердил, что несет службу на СВО с Алексеем Блиновским. Тогда отмечалось, что в зоне спецоперации он почти два года, служит в 95-м стрелковом полку.
В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы Ефремова, виновного в ДТП на Смоленской площади в Москве, в котором погиб человек.
В сентябре 2020 года Пашаева лишили статуса адвоката. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания тогда признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. В сентябре 2022 года его лишили статуса адвоката повторно.