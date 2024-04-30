ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.