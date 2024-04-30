ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

По информации губернатора, 29 апреля три приграничных района области обстреливались 3 раза из миномета и 4 снаряда из РСЗО «Град», также зафиксирован сброс взрывного устройства с дрона. Повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 3 частных домах и одном автомобиле.
«В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье — зафиксировано 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 4 снаряда из РСЗО “Град”. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Безымено с дрона сброшено одно взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.