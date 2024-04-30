Тело студентки наши в общежитии одного из колледжей в Павлодаре

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

2) в отношении двух или более лиц;

3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.