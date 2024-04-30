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Тело студентки наши в общежитии одного из колледжей в Павлодаре

Тело девушки-студентки наши в общежитии колледжа в городе Павлодаре, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Pavlodarnews.

Этот факт изданию подтвердили в департаменте полиции.

— Начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан — «Доведение до самоубийства», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что статья 105 УК РК «Доведение до самоубийства» предусматривает следующее наказание:

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
2) в отношении двух или более лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;
4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.