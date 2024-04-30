Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.