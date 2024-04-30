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Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в районе четырёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 440 солдат, сообщили во вторник в Минобороны России.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки», — добавили в Минобороны РФ.