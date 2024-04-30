ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

«30 апреля около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.