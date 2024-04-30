В ДНР сообщили о минировании ВСУ окраин Донецка немецкими минами

«Окраины Горловки и Донецка в последние дни украинские вооруженные формирования дистанционно забрасывают минами немецкого производства. Они детонируют при вибрации, контакте с металлом, реагируют на электронные устройства», — цитирует его ТАСС.
Кимаковский добавил, что ранее у боевиков ВСУ были популярны противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», а также противотанковые ПТМ-1. Минирование ими также шло дистанционно — при помощи ствольной или реактивной артиллерии.
Ранее во вторник инструктор инженерно-саперной подготовки центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй рассказал, что ВСУ практикуют маскировку мин, пряча их в трупах собак и других животных. Описанный способ минирования не нов, известен давно и применяется довольно часто, подчеркнул он.
30 марта корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как саперы Росгвардии продолжают деактивировать взрывоопасные предметы в Запорожской области. В работе саперам помогают собаки. Инженер отметил, что у каждой обученной собаки свой характер, животные считывают настроение человека.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.