В ДНР сообщили о минировании ВСУ окраин Донецка немецкими минами

Ранее во вторник инструктор инженерно-саперной подготовки центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Улуй рассказал, что ВСУ практикуют маскировку мин, пряча их в трупах собак и других животных. Описанный способ минирования не нов, известен давно и применяется довольно часто, подчеркнул он.