Более 200 дельфинов выбросило на берег в Крыму с начала года

«С начала года нами были учтены 226 выбросов китообразных на территории полуострова; половина пришлась на апрель… Живыми выбрасывались девять особей», — сообщили в центре.
Видовое разделение выброшенных млекопитающих: афалины — 7%, белобочки — 16%, азовки — 66%, особи неуточненного вида — 11%.
В центре сообщили, что регулярно обследуют животных и проводят отбор материала для исследований. Причины дельфинов и основные находки — кахексия, тяжелые патологии, прилов в сети (ампутированные хвосты, травмы от объячеивания, веревки на телах, проникающие ранения) и смертность среди новорожденных животных. Большая часть тел находится на продвинутой стадии разложения, что затрудняет определение причины гибели.
«Период с конца марта по май — ежегодно самое опасное время для черноморских дельфинов в связи с сезонным промыслом рыбы донными жаберными сетями», — отметили в центре, попросив при обнаружении выбросившегося дельфина сообщать о находке в центр.