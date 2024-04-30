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Более 200 дельфинов выбросило на берег в Крыму с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Выбросы на берег более чем 200 дельфинов различных видов зафиксировали специалисты в Крыму с начала года, из них девять дельфинов были живыми, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«С начала года нами были учтены 226 выбросов китообразных на территории полуострова; половина пришлась на апрель… Живыми выбрасывались девять особей», — сообщили в центре.

Видовое разделение выброшенных млекопитающих: афалины — 7%, белобочки — 16%, азовки — 66%, особи неуточненного вида — 11%.

Больше всего животных найдено в Севастополе (40%), Сакском районе и Евпатории (16%) и Феодосийском районе (11%).

В центре сообщили, что регулярно обследуют животных и проводят отбор материала для исследований. Причины дельфинов и основные находки — кахексия, тяжелые патологии, прилов в сети (ампутированные хвосты, травмы от объячеивания, веревки на телах, проникающие ранения) и смертность среди новорожденных животных. Большая часть тел находится на продвинутой стадии разложения, что затрудняет определение причины гибели.

«Период с конца марта по май — ежегодно самое опасное время для черноморских дельфинов в связи с сезонным промыслом рыбы донными жаберными сетями», — отметили в центре, попросив при обнаружении выбросившегося дельфина сообщать о находке в центр.

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