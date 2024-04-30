Более 200 дельфинов выбросило на берег в Крыму с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Выбросы на берег более чем 200 дельфинов различных видов зафиксировали специалисты в Крыму с начала года, из них девять дельфинов были живыми, сообщил центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в Telegram-канале.