ПВО РФ уничтожила еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

«30 апреля около 20:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день Минобороны сообщало, что над Курской и Белгородской областями уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже стало известно о еще одном уничтоженном беспилотнике в небе над Белгородом.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.