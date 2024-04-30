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ПВО РФ уничтожила еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

ПВО РФ уничтожила еще один украинский БПЛА над Белгородской областью. Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«30 апреля около 20:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Минобороны сообщало, что над Курской и Белгородской областями уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже стало известно о еще одном уничтоженном беспилотнике в небе над Белгородом.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.