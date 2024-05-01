Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Ранее в этот день Старовойт сообщал, что одна женщина погибла, еще одна — госпитализирована после удара ВСУ по селу Козино в Рыльском районе Курской области. Утром того же дня село Козино также подверглось обстрелу. В результате были ранены двое местных жителей. Их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу, уточнил губернатор.