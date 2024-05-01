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Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области, сообщает 1 мая губернатор Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», ― написал Гусев в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, отметил губернатор, пострадавших и разрушения нет. Тем не менее, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Вечером 30 апреля Минобороны сообщило о сбитом российскими средствами ПВО еще одном украинском БПЛА над Белгородской областью.

Тогда же губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, один мирный житель погиб при сбросе ВСУ зажигательного боеприпаса на дом в селе Николаево-Дарьино.

Ранее в этот день Старовойт сообщал, что одна женщина погибла, еще одна — госпитализирована после удара ВСУ по селу Козино в Рыльском районе Курской области. Утром того же дня село Козино также подверглось обстрелу. В результате были ранены двое местных жителей. Их доставили санавиацией в Курскую областную клиническую больницу, уточнил губернатор.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.