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Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

МОСКВА/ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — рассказали в ведомстве.

Далее, отметили в Минобороны, снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.

Там добавили, что снайперские пары Забайкальских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу противника, пытающегося малыми группами контратаковать российские позиции и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР.

Снайперы разведывательного подразделения Улан-Удэнских десантников с первого дня принимают участие в специальной военной операции.