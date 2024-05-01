Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

«Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — рассказали в ведомстве.