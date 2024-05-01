Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении

Как отметили в военном ведомстве, расчеты БПЛА разведподразделений получают задачу по уничтожению обнаруженных позиций противника — блиндажей, опорных пунктов, огневых точек, — выдвигаются в указанный район для поражения живой силы и техники ВСУ.
«Разведчики осуществили запуск ударных FPV-дронов, операторы вывели их на выявленные цели. Второй номер расчета с помощью дрона-разведчика корректировал полеты дронов для точного наведения ударных дронов на цель. За сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники в зоне ответственности. Применение FPV-дронов для уничтожения противника осуществляется ежедневно», — сообщили в Минобороны.
Как следует из предоставленного Минобороны видео, одним из FPV-дронов удалось уничтожить расчет противника с противотанковым ракетным комплексом Javelin.