Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

Военные пресекли попытки Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.