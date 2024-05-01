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Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь три украинских беспилотника над Воронежской областью и еще по одному над Рязанской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

Военные пресекли попытки Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, говорится в заявлении.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.