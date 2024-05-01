Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — уточнили в оборонном ведомстве.