На Украине отметили опасность окружения ВСУ российскими войсками в ДНР

«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска после потери Авдеевки. В тыл, где нет ни сплошных линий окопов, ни минных полей», — отмечается в статье «Удар в тыл. Какие последствия прорыва РФ под Очеретино».