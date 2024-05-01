На Украине отметили опасность окружения ВСУ российскими войсками в ДНР

«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска после потери Авдеевки. В тыл, где нет ни сплошных линий окопов, ни минных полей», — отмечается в статье «Удар в тыл. Какие последствия прорыва РФ под Очеретино».
В материале указано, что нынешние позиции ВС РФ при наличии достаточных резервов и огневой поддержки позволяют быстро продвигаться вперед, «разрушая логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта в Донецкой области».
Авторы статьи подчеркивают, что для обеих сторон критически важно наличие резервов, как для наступательного рывка, так и для возможности его остановить.
«Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения», — резюмируют авторы.
29 апреля директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Украине будет непросто остановить наступление России на запад после сдачи позиций в районе Очеретино. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ, сказал он.
29 апреля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. За сутки российской армией было отражено 10 контратак украинской армии в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи в ДНР.
28 апреля главком ВСУ Александр Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой в ДНР. Он подчеркнул, что на данных направлениях российская армия имеет тактический успех. ВС РФ сосредоточили усилия сразу на нескольких направлениях, «создав значительное преимущество в силах и средствах».
22 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ спешно покинули населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике. По его словам, Очеретино ― ключевой стратегический пункт по линии обороны украинской армии к северу от Авдеевки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.