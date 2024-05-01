Подполье: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ в Николаевской области

«Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что “там ничего не было”, но мы не сильно в это верим, то, чего “не было” вывозили грузовиками», — сказал собеседник агентства.
Накануне, по его словам, в соседнем Очакове под удар попали турбазы, которые ВСУ использовали в качестве мест расположения живой силы.
«Днем 30 апреля были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться», — подчеркнул Лебедев.
Как следует из сводки Минобороны за 30 апреля, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотников, два склада военно-технического имущества, живую силу и технику ВСУ в 108 районах. Украинские войска потеряли на всех направлениях в зоне СВО примерно 795 солдат убитыми и ранеными, шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии.