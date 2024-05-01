Подполье: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ в Николаевской области

«Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что “там ничего не было”, но мы не сильно в это верим, то, чего “не было” вывозили грузовиками», — сказал собеседник агентства.