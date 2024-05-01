Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».