«Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган”, — говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили 29 украинских беспилотников
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Средства ПВО РФ в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки 29 украинских беспилотников и 5 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, сообщили в Минобороны РФ.