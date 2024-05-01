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В Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили 29 украинских беспилотников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Средства ПВО РФ в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки 29 украинских беспилотников и 5 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня “Ураган”, — говорится в сообщении.