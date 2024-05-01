Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе

«В 22:00 был нанесен удар в районе отделения “Новой почты” в микрорайон Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор», — сказал собеседник агентства.
По данным Лебедева, удар пришелся по сладу боекомплекта, в который завезли новые боеприпасы.
Вечером в среду в Одесской области объявили воздушную тревогу. По данным издания «Страна.ua», в региональном центре начался пожар после попадания снаряда.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.