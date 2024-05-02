«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, а также уничтожили ангары с техникой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Как уточнили в Минобороны, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полетное задание выполнено, уничтожена специальная техника и живая сила противника.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, на котором видна подготовка самолетов к вылету, взлет и выход в район нанесения удара. Показано, как самолеты с кабрирования наносят удар, выполняют маневр и отстреливают тепловые ловушки, после чего возвращаются на аэродром.