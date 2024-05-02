Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ

Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, на котором видна подготовка самолетов к вылету, взлет и выход в район нанесения удара. Показано, как самолеты с кабрирования наносят удар, выполняют маневр и отстреливают тепловые ловушки, после чего возвращаются на аэродром.