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Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Бойцы 61-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Днепр» уничтожили до десяти боевиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ при зачистке одного островов в дельте Днепра в Херсонской области, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным «Арцах».

Источник: © РИА Новости

«Поступила команда занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, — это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя… Всего было уничтожено до 10 неонацистов», — рассказал он.

По словам командира, высадка на остров производилась после того, как по противнику отработали артиллерия и ударные беспилотники, которые поразили расчеты минометов и другого группового оружия ВСУ.