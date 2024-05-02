Российские военные уничтожили до десяти боевиков ВСУ в дельте Днепра

«Поступила команда занять определенный остров, на котором находился уже противник. Вы же понимаете, что на лодках заходить на остров, зная, что там уже заведомо сидит противник, — это, скажем так, сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться и уважать себя… Всего было уничтожено до 10 неонацистов», — рассказал он.