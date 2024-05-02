Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

«Артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР, в районе Раздоловки и Веселого», — сообщили в МО РФ.