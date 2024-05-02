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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР, в районе Раздоловки и Веселого», — сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчет БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ.

«Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. В результате нанесения огневого поражения, противник недосчитался до отделения пехоты», — рассказали в МО РФ.