Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

«Артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР, в районе Раздоловки и Веселого», — сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчет БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ.
«Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. В результате нанесения огневого поражения, противник недосчитался до отделения пехоты», — рассказали в МО РФ.