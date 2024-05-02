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Российские войска ударили по военным объектам в Очакове, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Российские войска поразили военные объекты в Очакове, в частности порт, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

«Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — сказал он.

По словам Лебедева, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором часто останавливаются украинские военнослужащие и проводятся совещания.

Накануне подпольщик рассказал, что в Очакове были прилеты по турбазам, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.

В ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.