«Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — сказал он.
По словам Лебедева, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором часто останавливаются украинские военнослужащие и проводятся совещания.
Накануне подпольщик рассказал, что в Очакове были прилеты по турбазам, которые ВСУ используют в качестве мест расположения живой силы.
В ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.