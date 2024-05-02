Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. «Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали», — написал один из комментаторов.

Источник: © РИА Новости

«Все эти деньги, выделенные Украине, потрачены впустую», — поддержал другой.

«Они (россияне — Прим. Ред.) выглядят вполне счастливыми и довольными. Похоже, все эти санкции против России не возымели никакого действия», — отметил третий.

«Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена — Прим.ред), — поделился мнением еще один из пользователей.

“Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили”, — заключили читатели.

Накануне в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники.

Читайте в Дзен: «Объявил войну»: в США забили тревогу из-за беспрецедентного шага Байдена. Он решил бросить России новый вызов.

Ключевой город: Зеленского предупредили о катастрофе на фронте. Российская армия ударит по самой важной позиции ВСУ.