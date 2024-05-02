В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО

«Все эти деньги, выделенные Украине, потрачены впустую», — поддержал другой.
«Они (россияне — Прим. Ред.) выглядят вполне счастливыми и довольными. Похоже, все эти санкции против России не возымели никакого действия», — отметил третий.
«Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы. Молодец Брэндон (Это интернет-мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена — Прим.ред), — поделился мнением еще один из пользователей.
“Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили”, — заключили читатели.
Накануне в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники.
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