В Екатеринбурге в трамвае № 8 скончался пассажир

В Екатеринбурге утром 2 мая в Орджоникидзевском районе встали трамваи. Пути перегородила машина скорой помощи. Стало известно, что послужило тому причиной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.
— В 6:40 Трамвай 203−204, маршрута № 8 следовал со станции Машиностроителей. На остановке Уральских Рабочих задержал движение. Причина: вызов Скорой помощи для пассажира. В 6:53 Скорая помощь на месте, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Спустя девять минут медики зафиксировали смерть пассажира. Как сообщают очевидцы, погибшим был мужчина в возрасте 50−60 лет.
«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. На момент публикации ответа от ведомства получено не было.