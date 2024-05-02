67-я бригада ВСУ, занимающая позиции в районе Часова Яра, уже столкнулась с проблемами. По словам одного из военных, в бригаде при переброске на новые позиции «ожидали увидеть блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили ряд ям, едва ли достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов». Из-за невозможности укрыться от огня российских войск бригада отступила, понеся серьезные потери. «Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады», — признал военный.