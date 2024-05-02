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Бывший замкомандующего 18-й армии посмертно получил звание Героя России

МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Бывший заместитель командующего 18-й армии России полковник из Дагестана Магомедали Магомеджанов, погибший в зоне специальной военной операции, указом президента РФ посмертно удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Источник: Сергей Меликов/Telegram

Ранее в общественной палате Дагестана сообщили, что замкомандующего 18-й армии гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался 14 февраля в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений. Похоронили офицера 17 февраля в его родном селе Хлют Рутульского района со всеми воинскими почестями.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района. К сожалению, посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин», — написал Меликов.

Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, боролся против терроризма на Северном Кавказе, выполнял боевые задачи на территории Сирии, а с началом СВО направился на передовую.

«Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят. Магомедали Камильевич не просто был хорошим командиром, но и подготовил в лучших традициях морской пехоты достойную смену», — отметил Меликов.